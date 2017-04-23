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التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

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التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد عبد الغفار

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقوم بدور كبير في التعليم قبل الجامعي والجامعي لسد الفجوة في سوق العمل، وتحقيق جودة المخرج النهائي للتعليم.

وأضاف عبدالغفار- خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم بعنوان "مد الجسور وتعزيز الثقة"، الأحد- أن هناك دراسات تؤكد أن هناك دول أوروبية سوف تعاني في الأيام القادمة من نقص شديد في العمالة والتخصصات، وسوف تستعين بتخصصات من خارج الاتحاد الأوروبي، لذلك يجب أن نعمل على احتياجات السوق العالمي وليس السوق المحلي فقط.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن هناك منافسة شديدة من عدة دول مثل الهند وباكستان، متسائلاً: "هل خريج الجامعات المصرية منافس لهذه الدول؟"، مؤكدًا أن ذلك التحدي الذي يواجهنا في الفترة القادمة لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بحيث يحققون الجودة الفعلية في مؤسساتهم.

وطالب خالد عبد الغفار الهيئة بأن تتبني البرامج التنفيذية الخاصة بالاهتمام بالمراكز البحثية.

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