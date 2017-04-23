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مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية

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مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية

مصراوي Masrawy

مباحث

كتب - محمد شعبان:

داهمت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، مصنع غير مرخص لإنتاج الجبن بمنطقة الطالبية.

وأسفرت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 16 طن جبن فاسد (رومي - موتزريلا) داخل المصنع الذي يفتقد إلى الاشتراطات الصحية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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