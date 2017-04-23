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بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه

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مصراوي Masrawy

البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنهالبيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه

البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنهالبيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه

البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنهالبيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه

كتب - هشام عواض:

يبحث الإنسان عن العيش في أمان واستقرار دائمًا، مهما كلفه ذلك من الانتقال من بلده أو انفاق الأموال لأجل وسائل الحماية اللازمة.

وفي الوقت الذي يعيش فيه العالم أجواء من القلق والريبة مع تصريحات بعض الدول باستخدام السلاح النووي، يفكر البعض في احتياطيات ومكان آمن إذا حدت بالفعل حرب نووية، بحسب موقع "cnbc".

وبالفعل هناك ملجأ لكن باهظ الثمن، حيث على الفرد أن يمتلك 17.5 مليون دولار ليكون قادرًا على اقتناء هذا الملجأ النووي المبني تحت الأرض.

ويقع هذا الملجأ بالقرب من مدينة سافانا في ولاية جورجيا الأمريكية، وقد بناه فريق مهندسي الجيش الأمريكي أثناء الحرب الباردة عام 1969، ثم جُدد بالكامل في العام 2012 ليطابق المواصفات الحكومية.

وصمم الملجأ بمواصفات خاصة، حيث يبلغ سُمك جدرانه 3 أقدام، ويحتوي على غرفة أسلحة ونظام مراقبة بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى حمامات لإزالة التلوث النووي.

والملجأ متوفر فيه الإمكانيات الرفاهية مثل المنازل الأخرى العادية، كما يمكنه الصمود أمام العديد من التهديدات الخطيرة، من بينها انفجار نووي تبلغ شدته 20 كيلو طن، وأيضا هو آمن من الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية.

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