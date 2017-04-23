رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي ظهر الأحد، جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث الجانبان دعم التعاون وآخر التطورات الإفريقية.

رحب الرئيس السيسي بالرئيس جوزيف كابيلا والوفد المرافق له، مشيدًا بقوة وعُمق العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، ومؤكدًا حرص مصر على دفع التعاون المشترك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مختلف المجالات، واستمرار مصر فى تقديم كل أشكال الدعم الفني.​