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كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا

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كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا

مصراوي Masrawy

كنيسة العذراء

أ ش أ

أقامت كنيسة العذراء بالسبع بنات بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، اليوم، عزاءً جماعيا لشهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا.

حضر العزاء مدير الأمن اللواء طارق حسونة، ورئيس مدينة المحلة تامر أبوالنجا، وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية البارزة ونخبة من رجال الأزهر والأوقاف، حيث كان في استقبالهم الأنبا كاراس، أسقف المحلة وتوابعها.

وقال رئيس مركز ومدينة المحلة: "روح الإخاء والمحبة بين المسلمين والمسيحيين ستدوم ولن تتأثر بهذه الأحداث المؤسفة، التي وقعت بطنطا والإسكندرية، والجناة ليسوا مسلمين وتتبرأ منهم جميع الأديان السماوية، وستظل بلد الأمن والأمان مهما حدث، ولن تنال هذه الأيدى الخبيثة مرادها مهما حدث".

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