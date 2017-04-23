أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس

الكويت – (أ ش أ):

أقام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

تأتي زيارة البابا للكويت بدعوة رسمية من أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهي تعد الزيارة الأولى له لهذه الدولة الخليجية منذ تنصيبه في ديسمبر 2012.

ورافق البابا خلال الزيارة وفد مكون من أصحاب النيافة: الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية (الذي خدم شماسًا مكرسًا بالكويت قبل رهبنته) والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.

كما يرافقه أيضًا القس تادرس السكندري، والقس انجيلوس أسحق، والقس أمونيوس عادل.