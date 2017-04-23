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بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

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بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

مصراوي Masrawy

.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا الس

- مصراوي

بعد أن منح القانون للمغتصب حق الزواج من ضحيته كأحد طرق إفلاته من المحاكمة، تصاعدت العديد من الحملات لاستنكار هذه المادة، في لبنان.

وجاءت جمعية "أبعاد"، وهي مؤسسة للدفاع عن حقوق المرأة والمساوة بين الجنسين، بتنظيم فاعلية للتعبير عن رفض النساء في لبنان لهذه المادة القانونية، وفقًا لما ذكره موقع "arabic.sputniknews".

وتنظم الجمعية عدة فعاليات تحت شعار "الأبيض ما بيغطي على الاغتصاب"، حيث قامت بتجهيز 31 فستان زفاف أبيض لمصممة الأزياء اللبنانية العالمية، ميراي حنين، صنعتها من الورق والدانتيل الأبيض ثم علقتهم الجمعية على أشجار في كورنيش بيروت.

وجذب المعرض انتباه الكثير ممن يمرون على الكورنيش، وقالت مسؤولة الحملة علياء عواض إن "تنظيم المعرض التعبيري يأتي في إطار حملة مدنية تطالب البرلمان اللبناني بإقرار إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات".

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مصراوي Masrawy

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