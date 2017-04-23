القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات

كتب – فتحي عمر:

ألقى رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات القبض على سبعيني اعتاد التسول داخل محطات مترو الأنفاق، بحوزته 30 ألف جنيهاً وبعض العملات الأجنبية الأخرى.

أكدت تحريات شرطة ثالث مترو الانفاق أن "أ م ع" 71 سنة بدون عمل يستجدي الركاب بمحطة مترو المظلات، ويتسول منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من اليوم.

ألقى رجال الشرطة القبض عليه وعثر بحيازته على 30 ألف جنيه وعملات معدنية وبعض العملات الأجنبية عبارة عن (8 ريال سعودي وريال قطري و6 دولار أمريكي).

أشارت التحريات أن المتهم اعترف بالتسول منذ فترة وقال في اعترافاته "سيبوني في حالي أنا مريض" وأنه يتسول للإنفاق على نفسه، نظراً لعدم قيام أحد على رعايته، كما أنه جمع مبالغ مالية كبيرة من التسول بمحطات المترو.

أثبتت الحالة الجنائية أن المتهم مطلوب عليه للتنفيذ في قضية سرقة، وأمر اللواء حسين قاسم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.