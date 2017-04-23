أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات

Google+ Print
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات

مصراوي Masrawy

القبض على متسول في المترو

كتب – فتحي عمر:
ألقى رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات القبض على سبعيني اعتاد التسول داخل محطات مترو الأنفاق، بحوزته 30 ألف جنيهاً وبعض العملات الأجنبية الأخرى.
أكدت تحريات شرطة ثالث مترو الانفاق أن "أ م ع" 71 سنة بدون عمل يستجدي الركاب بمحطة مترو المظلات، ويتسول منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من اليوم.
ألقى رجال الشرطة القبض عليه وعثر بحيازته على 30 ألف جنيه وعملات معدنية وبعض العملات الأجنبية عبارة عن (8 ريال سعودي وريال قطري و6 دولار أمريكي).
أشارت التحريات أن المتهم اعترف بالتسول منذ فترة وقال في اعترافاته "سيبوني في حالي أنا مريض" وأنه يتسول للإنفاق على نفسه، نظراً لعدم قيام أحد على رعايته، كما أنه جمع مبالغ مالية كبيرة من التسول بمحطات المترو.
أثبتت الحالة الجنائية أن المتهم مطلوب عليه للتنفيذ في قضية سرقة، وأمر اللواء حسين قاسم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية