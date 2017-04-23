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الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع في مونتريال الكندية

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الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع في مونتريال الكندية الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع في مونتريال الكندية

مصراوي Masrawy

الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع

كتبت- هدى الشيمي:

انتظر الآلاف من المواطنين الفرنسيين المُقيمين في مونتريال الكندية، في صفوف أمام مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بصوتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، التي تجري اليوم، بحسب وكالة الأسوشيتد برس .

وقالت الوكالة إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح أمس السبت.

وتوجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، في الساعة الثامنة صباحا، لكي يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات، والتي بإمكانها حسب العديد من المحللين تغيير وجه أوروبا.

ومن المتوقع أن تنشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في أعقاب انتهاء عمليات التصويت في الساعة الثامنة مساء. ثم تنشر النتائج الأولية من قبل وزارة الداخلية بعد فرز الأصوات وتجميعها.

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