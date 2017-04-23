السيسي وسلمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض

القاهرة – (مصراوي):

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض.

تناولت المباحثت " استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووجه السيسي وسلمان الدعوات لزيارة البلدين خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة العربية التي عقدت في منطقة البحر الميت بالأردن نهاية مارس الفائت بعد شهور من التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب الخلاف حول عدد من القضايا الإقليمية أبرزها أزمتي سوريا واليمن فضلا عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وأزمة جزيرتي تيران وصنافير.

حضر الجلسة من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية اللواء أركان حرب مصطفى شريف، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق عبدالمنعم التراس، وقائد قوات الحرس الجمهوري الفريق محمد أحمد زكي، ومدير مكتب الرئيس اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي.

كما حضرها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير المملكة لدى مصر أحمد بن عبدالعزيز قطان.