بسبب سوء النظافة.. إحالة مديرَي مدرستين بالأقصر للتحقيق

الأقصر – محمد محروس:

قرر اللواء أشرف الحويحي، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، إحالة مديري مدرستي النجوع بحري الإعدادية، والشهيد محمود جيلاني الابتدائية إلى التحقيق، بناءً على توجيهات المحافظ محمد بدر، بعد أن انتشار القمامة بشكل كثيف داخل لجان امتحانات المدرستين، وذلك خلال جولته لتفقد سير الامتحانات بمدارس المركز.

كان "الحويحي"، تفقد، صباح اليوم الأحد، لجان الامتحانات بالتعليم الابتدائي بمدارس عبد المنعم رياض الابتدائية المشتركة ولجان مدرسة الشهيد محمود جيلاني الابتدائية بالنجوع، والنجوع بحري الإعدادية.