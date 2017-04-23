افتتاح مشروع إعادة إعمار 50 منزلًا بقرية الاعتزاز في المنيا ـ (صور)

المنيا ـ ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، مشروع إعادة تأهيل وإعمار 50 منزلاً بقرية "الاعتزاز 3" بمركز ومدينة سمالوط، بتكلفة إجمالية قدرها مليون و600 ألف جنيه، ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً بصعيد مصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر.

حضر الافتتاح اللواء ناصر فتحي، مساعد المحافظ، وأحمد عبد الله صبره، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وسيد الشوربجي، مدير عام جمعية الأورمان.

أشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، لمد يد العون لكل المحتاجين والمستحقين، بهدف تحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً على دعمه لكل الجمعيات التنموية صاحبة الفكر الإيجابي، والمساهمة في برامج التنمية بالمحافظة، والتي تعود بالنفع العام على المواطنين، ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

كما وزعت جمعية الأورمان 1250 كيلو من اللحوم على أهالي القرية من الأسر الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل.