تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

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أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017-2018، زيادة حجم ميزانية الأجور وتعويضات العاملين لتبلغ نحو 239.5 مليار جنيه، مقابل نحو 228.7 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016-2017، أي بزيادة بلغت نحو 10.8 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات الموازنة الجديدة 2018، تنقسم ميزانية الأجور إلى ما يلي:

-المرتبات الأساسية

ويبلغ إجمالي ميزانيتها نحو 19.1 مليار جنيه، مقابل نحو 18.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017.

-الأجور الوظيفية

ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 41.6 مليار جنيه، مقابل نحو 41.9 مليار جنيه.

-المكافأت

ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 77.8 مليار جنيه، مقابل نحو 77.7 مليار جنيه.

-البدلات النوعية

ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 27.4 مليار جنيه، مقابل نحو 26.6 مليار جنيه.

-المزايا النقدية

ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 15.2 مليار جنيه، مقابل نحو 14.5 مليار جنيه.

-المزايا العينية

ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 5 مليارات جنيه، مقابل نحو 3.8 مليار جنيه.

-المزايا التأمينية

ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 22.8 مليار جنيه، مقابل نحو 22 مليار جنيه.

-أجور مدرجة بموازنات الجهات

ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 16.7 مليار جنيه، مقابل نحو 15.3 مليار جنيه.

-باقي الأجور

ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 5 مليارات جنيه، مقابل نحو 4.7 مليار جنيه.

-الاحتياطي العام والمتطلبات الإضافية للأجور ينقسم إلى:

كادر الأطباء للجامعات

ويبلغ ميزانيته صفر في الموازنة الجديدة، مقابل 600 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016-2017.

أجور الانتخابات

ويبلغ ميزانيتها نحو مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2018، والعام الماضي 2016-2017.

الأجور الخاصة بأثر تغيّر سعر الصرف

ويبلغ ميزانيتها نحو مليار جنيه فى الموازنة الجديدة

الأجور الأخرى وحتميات طارئة

ويبلغ حجم ميزانيتها نحو 6.4 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، مقابل مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017.