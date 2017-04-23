فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

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عرضت قناة "Extra news"، لقطات للحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمملكة العربية السعودية، واستقباله من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية للقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية سعودية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.



