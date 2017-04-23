«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجِلسة، أذون خزانة بقيمة 6.250 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.38%، وتم تغطيته بنحو 2.5 مرّة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لأجل 266 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو19.03%، وتم تغطيته بنحو 3 مرّة.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.



