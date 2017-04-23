عسران: إحلال وتجديد شبكات الكهرباء خلال 3 سنوات بتكلفة 19 مليار جنيه

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اجتمع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات التوزيع، للبدء فى الخطوات التنفيذية بخطة التوسعات والإحلال والتجديد لشبكة التوزيع، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى وكيل أول الوزارة لتطوير الإداء والاتصال السياسى وعدد من قيادات القطاع.

وأوضح المهندس أسامة عسران، فى بيان له اليوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط التى تم اقتراحها من كل شركة، واستعراض احتياجات كل شركة من مهمات، موضحا أنه تم الاتفاق على وضع أسس عامة توضح الخطوط العريضة للخطة وآلية تنفيذها والمواصفات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة لتنفبذ الخطة.

وأضاف عسران، أنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع الخطوط العريضة لبنود الخطة ومراحل التنفيذ ومتابعة تلك المراحل، وقد تم تحديد كافة نقاط الضعف والتحديات التى تواجه شركات التوزيع والتى تتمثل فى وجود شبكات ومهمات قديمة متهالكة ونقص إمكانية بعض الشبكات لتوفير تغذية بديلة فى حالة الأعطال الجسيمة.

وأشار عسران، إلى أنه تم تحديد نقاط القوة التى تتمثل فى البنية التحتية العملاقة لشبكة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، الموارد البشرية المتخصصة، وتوافر العديد من الورش المتخصصة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجمالى المهمات المطلوبة للتنفيذ طبقاً لاحتياجات كل شركة وفقاً لدراسات وحسابات علمية وفنية وتم الاتفاق على وضع جدول زمنى للتنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال ثلاثة سنوات بتكلفة تصل إلى حوالى 19,4 مليار جنيه لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأداء وتحقيق جودة الخدمة المقدمة لكل المشتركين.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد كتيب مرجعى للمواصفات الخاصة بالمهمات تضمن عدم الإخفاق فى مستوى الأداء وتحافظ على جودة الخدمة المقدمة طبقاً للمقاييس العالمية وتضمن جودة التركيب.

وأكد عسران، على ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين على المواصفات العالمية، هذا وقد تم طرح فكرة التعاقد مع استشارى بهدف التأكد من سلامة التنفيذ طبقاً للمواصفات العالمية.

و أكد عسران على ضرورة سرعة الانتهاء من وضع المواصفات والجدول الزمنى لتنفيذ الخطة للعرض على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأيام القليلة القادمة.