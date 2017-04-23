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وزير التنمية المحلية: نحتاج إلى تغيير خريطة الأمية في مصر

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وزير التنمية المحلية: نحتاج إلى تغيير خريطة الأمية في مصر وزير التنمية المحلية: نحتاج إلى تغيير خريطة الأمية في مصر

التحرير

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شارك الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، الجِلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية المجتمعية - والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأحد فنادق القاهرة.

أكد الدكتور هشام الشريف، خلال الجِلسة الافتتاحية، أن الوزارة تسعى من خلال خطتها الحالية إلى تحويل القرى والمحافظات المصرية من مستوردة ومستهلكة إلى مكتفية ومنتجة ومصدره، مضيفًا: "وأضاف نحتاج إلى تغيير خريطة الأمية والفقر ومعاناة بعض المواطنين في المحافظات".

أشار الشريف - إلى أنه من غير المقبول بعد كل تلك الثورات التي شهدتها خلال السنوات الماضية لتغيير حياة المواطنين إلى الأفض

شارك الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، الجِلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية المجتمعية - والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأحد فنادق القاهرة.

ل، لا يزال هناك ثلث المجتمع المصري لا يقرأ ولا يكتب، ومن غير المعقول أيضًا أن يكون هناك مواطن من كل اثنين بصعيد مصر يعاني من الفقر.

شدد وزير التنمية المحلية - على ضروة مضاعفة  نماذج المشاركة المجتمعية الناجحة في المجتمع المصري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية مستعدة للتعاون مع وزارة الاتصالات وجميع القطاعات الموجودة في الدولة، لإحداث نقلة نوعية وتغيير بوصلة في نحو ٤٧٧٠ قرية بـ 27 محافظة مصرية  لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وخلق ٢٥٠ فرصة عمل في كل قرية.
 

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