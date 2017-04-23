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نابولي يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو

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نابولي يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو نابولي يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو

التحرير

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تعادل فريق نابولي مع مضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم، على ملعب مابي ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الايطالي لكرة القدم.

تقدم نابولي في الدقيقة 52 عن طريق درايس ميرتينيز وتعادل دومينيكو بيراردي لساسولو في الدقيقة 59، وأضاف لوكا مازيتيلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، قبل أن يتعادل اركاديوز ميليك لنابولي في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نابولي الى 71 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بجدول الترتيب، خلف روما صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة بينما ارتفع رصيد ساسولو إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

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التحرير

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