دولة عربية تحتل المركز الأول بين المدن الأكثر أماناً .. تعرف عليها

كتبت- ميرا ماهر

قال مسؤولون عن دراسة لتحديد أكثر المدن أماناً، أن المدينة يمكن اعتبارها آمنة في حال كان معدل الجريمة أقل من 20 نقطة، بحسب موقع "سبوتنك" نقلاً عن " Numbeo.com".

والأمر اللافت هو أن "أبو ظبي" حظيت ب14,4 نقطة. حيث احتلت العاصمة الإماراتية المرتبة الأولى في تصنيف المدن الأكثر آمانا في العالم ،ضمن قائمة ضمت 288 مدينة، ليأتي بعدها مدينة "ميونيخ" الألمانية و "تايبيه" الصينية و"بازل" السويسرية وكل من "الدوحة" القطرية و" زيوريخ" السويسرية

كما احتلت "موسكو" المرتبة 205 في الترتيب ليأتي بعدها مدن "ستوكهولم" السويدية، ثم أثينا وصوفيا و روما، ودبلن.

أما بالنسبة للجرائم "غير العنيفة" الأكثر شيوعاً في الإمارات، فهي المخالفات المرورية والاحتيال والجرائم الإلكترونية.

وأضاف الموقع قائمة أخرى تضم أخطر المدن في العالم، والتي كانت من نصيب العاصمة الفنزولية "كاراكاس".

يذكر بأن هناك عدد من المدن التي أنخفض فيها معدل الجرائم مقارنة بالأعوام السابقة، مثل "برن" السويسرية و"هونغ كونغ" الصينية و"مينسك" البيلاروسيا.