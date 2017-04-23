بالصور.. مؤتمر الفنون التشكيلية بمشاركة 7 دول عربية في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:



شهد محافظ الأقصر محمد بدر، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع، والذي تنظمه كلية الفنون الجميلة بالأقصر، تحت عنوان "الفن والهوية بين التراث والمعاصرة"، وذلك في خلال الفترة من 23 حتى 25 أبريل الجاري.



حضر افتتاح فعاليات المؤتمر الذي أقيم بالقاعة الرئيسية لمكتبة مصر العامة بالأقصر، رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، ورئيس المؤتمر الدكتور صالح عبد المعطي، والقائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر الدكتور عماد علي حسني، ومقرر المؤتمر الدكتور هشام المعداوي، وأمين عام المؤتمر الدكتور قرشي سعدي أحمد، وعدد كبير من الفنانين التشكيليين وضيوف المؤتمر من مصر والدول العربية.



وقال رئيس المؤتمر الدكتور صالح عبد المعطي، إن المؤتمر يشارك فيه 165 مشاركا من 7 دول عربية هي العراق والمملكة العربية السعودية والأردن والجزائر وتونس والمغرب، بجانب مصر، بعدد 172 بحثا علميا، مشيرا إلى أن محاور المؤتمر تتمثل في الفنون البصرية في ظل التحولات الثقافية والسياسية والتكنولوجية، والهوية الذاتية في ضوء التراث والثقافة المعاصرة، والفن والتراث وتطوير قطاع السياحة والخدمات، والأبعاد التنموية في التراث والعمارة المعاصرة، والتصميم الداخلي بين الموروث الثقافي والتقنيات المستحدثة، وتطوير المناهج وأساليب التعليم في مجالات الفن والتصميم.



وأكد محافظ الأقصر، على أهمية موضوع المؤتمر، واستخدام الأبحاث العلمية لمجالات الفنون التشكيلية لتكون قابلة للتطبيق في خدمة المجتمع خاصة أن الأقصر متحف مفتوح، مشيرا إلى أن البلاد تخوض معركة تنموية في كافة المناحي، وأهم عناصر تلك المعركة الثقافة والفن والأخلاق والقيم والارتقاء بالذوق، لافتا إلى أن المحافظة أطلقت مبادرة هذا العام لمحو أكبر نسبة من الأمية في المحافظة.



وشهدت مراسم حفل افتتاح المؤتمر تكريم أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر ومنحهم درع المؤتمر، وتكريم ضيف شرف المؤتمر والرئيس الأسبق لقطاع الفنون التشكيلية الدكتور أحمد نوار، وذلك تقديرا لدوره العلمي الرائد في خدمة قطاع الفنون التشكيلية، كما تم منح درع المؤتمر لكل من محافظ الأقصر، ورئيس جامعة جنوب الوادي، إضافة لافتتاح معرض لوحات فنون تشكيلية شخصية بقاعة مكتبة مصر العامة.