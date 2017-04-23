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بالصور.. تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها للتنديد بالإرهاب

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مصراوي Masrawy

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (1)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (1)

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (2)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (2)

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (3)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (3)

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (4)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (4)

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (5)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (5)

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (6)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (6)

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (7)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (7)

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (8)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (8)

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (9)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (9)

تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (10)تظاهرة حاشدة لطلاب جامعة بنها (10)

القليوبية - أسامه علاء الدين:

نظم المئات من طلاب جامعة بنها، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المبنى الإداري للجامعة؛ للتنديد بالأعمال الإرهابية التي طالت البلاد مؤخرًا، والمتمثلة في تفجيري كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، بالإضافة على الهجوم على نقطة أمنية بالقرب من دير سانت كاترين بجنوب سيناء.

شارك بالوقفة الدكتور السيد القاضي، رئيس الجامعة، واللواء أشرف يعقوب، مساعد مدير الأمن لفرق بنها، نائبا عن اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، وأعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات والعاملين بالجامعة.

وردد المشاركون، هتافات منددة بالإرهاب، وتؤكد الدعم الكامل لأجهزة الدولة ورئيس الجمهورية في التصدي للعمليات الإرهابية، التي تهدف لكسر إرادة الشعب، وإثارة الفتنة بين أشقاء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين.

وقال رئيس الجامعة في كلمة له، خلال الوقفة، إن الإرهاب لا وطن ولا دين له، موضحًا أن المواجهة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة لمساندة الدولة في حربها ضد التطرف، مشيرا إلى عقد الوقفات في توقيت واحد لإعلان رفض أبناء جامعة بنها لكل أشكال العنف والإرهاب وإراقة دماء الأبرياء على أيدي إرهابيين لا يراعون حرمة دم أو دين.

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