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فيديوجراف: تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية.. 39 أمرًا ملكيًا

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فيديوجراف: تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية.. 39 أمرًا ملكيًا فيديوجراف: تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية.. 39 أمرًا ملكيًا

مصراوي Masrawy

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

القاهرة – (مصراوي):
39 أمرًا ملكيا مفاجئًا، أصدرهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء السبتـ تضمنت إقالات وتعيينات ومكافآت وإحالة وزير إلى التحقيق.
وقرر العاهل السعودي تعيين انثين من أبناءِه أحدهما سفيرًا لدى واشنطن (لأمير خالد بن سلمان)، والآخر وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة (الأمير عبد العزيز بن سلمان).

كما قرر الملك سلمان إنشاء مركز الأمن الوطني ويتبع مباشرة الديوان الملكي.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في الأوامر الملكية.

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