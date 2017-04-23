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مباحث القاهرة تضبط تاجري عملة وبحوزتهما عملات أجنبية للاتجار بها بالسوق السوداء

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مباحث القاهرة تضبط تاجري عملة وبحوزتهما عملات أجنبية للاتجار بها بالسوق السوداء مباحث القاهرة تضبط تاجري عملة وبحوزتهما عملات أجنبية للاتجار بها بالسوق السوداء

مصراوي Masrawy

عملات أجنبية للاتجار بها بالسوق السوداء

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على تاجري عملة، وبحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية قبل بيعها بالسوق السوداء.
وكانت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينه نصر، تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء مرورها، تمكنت من ضبط المدعو عبد السميع خ.س "61سنة عربى الجنسية" شريك بشركة لتجارة الأسماك، وبحوزته 4100 ريال سعودي، و6 الاف و706 دولارات أمريكية، و19 الفا و500 جنيه مصري.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وفى السياق ذاته، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة لهم من ضبط المدعو مينا أ.ث "41سنة صائغ"، وبحوزته 3 الاف و660 دولارا أمريكيا، و32 ألفا و500 جنيه مصري.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي، وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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