قبول طعن أحد المتهمين في مذبحة كرداسة على حكم إعدامه

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عبدالعال، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة كرداسة على حكم الإعدام، الصادر من محكمة جنايات الجيزة في الجناية رقم 12749 لسنة 2013، وأمرت بإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة قضائية جديدة.

واتهمت النيابة العامة المتهم عمرو صلاح محمد علي، بقتل اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب، واللواء محمد عبد المنعم جبر، و12 اخرين من قوات الشرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم بالاشتراك مع آخرين على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداسة انتقامًا منهم لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

واعدوا لذلك قاذفات صاروخية واسلحة آر بي جي وزجاجات المولوتوف، وتوجهوا الى مركز الشرطة وأطلقوا الاعيرة النارية تجاه القوات وحاصروهم بإشعال اطارات السيارات امام المركز وانهالوا عليهم بعد ذلك طعنا بالأسلحة البيضاء حتى مزقوا جثثهم.