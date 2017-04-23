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تأجيل محاكمة 8 متهمين بتسريب "امتحان الثانوية" لـ 29 مايو

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تأجيل محاكمة 8 متهمين بتسريب "امتحان الثانوية" لـ 29 مايو تأجيل محاكمة 8 متهمين بتسريب "امتحان الثانوية" لـ 29 مايو

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 8 متهمين

كتب- طارق سمير:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة 29 مايو.
وجاء قرار التأجيل لاستماع مرافعة النيابة العامة.
كما أمرت المحكمة بتغريم مساعد الوزير للسجون 1000 جنيه، لعدم تنفيذ قرار المحكمة بوضع المتهمين في سجن واحد، وضبط واحضار للنقيب أحمد محمد الجمال لعدم حضوره دون عذر.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال في 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

يذكر أن المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة جنوب القاهرة.
وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة أيضا كل من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م" للمحاكمة التأديبية العاجلة.

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