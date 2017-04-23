رئيس نادي القضاة: تفاؤل بحل مشكلة تعديلات قانون السلطة القضائية ولسنا في صراع مع النواب

كتب- عمرو علي:

قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، إن جميع الهيئات القضائية ترفض بالإجماع تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات.

وأوضح عبد المحسن لمصراوي، اليوم الأحد، أن جميع الهيئات القضائية أكدت خلال مذكرات رسمية إيضاحية، أسباب الرفض، مضيفاً أنه تم إرسالها لرئيس مجلس النواب.

وأضاف عبد المحسن، أن هناك تفاؤل كبير بقرب حل أزمة مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح من مجلس النواب، بعد جلسة الدكتور علي عبدالعال.

وأشار رئيس نادي القضاة، إلى أن القضاة في مرحلة التفاوض الآن مع أعضاء مجلس النواب، وليس في مرحلة الصراع كما روج البعض، قبل الاحتكام لمؤسسة الرئاسة باعتبار ان رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات.

وكان مجلس الدولة قد تلقى إخطارا من مجلس النواب، أمس السبت، لأخذ رأيه في مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وناقش المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة في المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون، وقرر رفضها.