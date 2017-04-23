"التحكم القومي": احتياطي الطاقة الكهربائية وصل إلى 5000 ميجاوات

كتبت ـ هاجر حسني:

أعلن مركز التحكم القومي أن هناك احتياطي في الطاقة الكهربائية يصل إلى حوالي 5000 ميجاوات، ولم يحدث أي تخفيف للأحمال أو انقطاعات لليتار الكهربائي، أمس الأحد.

وقال المركز- في بيان له، الأحد- إن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية والتي وصلت إلى حوالي 38 درجة مئوية أدى إلى ارتفاع الحمل الأقصى ليصل إلى حوالي 25300 ميجاوات، بزيادة عن الأسبوع الماضى تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات.

وأضاف: "الاحتياطي في الكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة يشير إلى نجاح قطاع الكهرباء في التصدي لبدايات الصيف".