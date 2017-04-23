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الجيوشي: نستعين بالتجربة الألمانية والفنلندية لتطوير التعليم الفني بمصر

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الجيوشي: نستعين بالتجربة الألمانية والفنلندية لتطوير التعليم الفني بمصر الجيوشي: نستعين بالتجربة الألمانية والفنلندية لتطوير التعليم الفني بمصر

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم المصري يتمثل في: توفير تعليم وفق منظومة الجودة العالمية، مشيرًا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف كان لا بد من النظر في المنظومات التعليمية العالمية للاستقرار على بعض التجارب ونقلها إلى .

وأضاف الجيوشي- خلال كلمته بجلسة "سد الغجوة في التعليم الغني"، ضمن جلسات المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم تحت عنوان "مد الجسور وتعزيز الثقة" المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أنه بعد البحث تم الاستقرار على التجربة الألمانية، والفنلندية، مشيرًا إلى أن التجربة الألمانية تتميز بسهولة استيرادها كما أن المانيا من أكبر الدول المتقدمة في مجال التعليم الفني، أما التجربة الفنلندية تتميز بصرامة معاييرها على اختلاف تخصصات التعليم الفني.

وعن وضع التعليم الفني في مصر، قال الجيوشي إن مقياس البنك الدولي وضع في نهاية المستوى الثالث على مقياس مكون من أربعة مستويات، أعلاهم المستو الأول، موضحًا أنه لانتقال مصر من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني لا بد من ربط التعليم الفني بسوق العمل.

وأشار إلى أنه بحلول العام 2018/ 2019 سيكون هناك برنامجًا دراسيًا لتدريب طلاب التعليم الفني وريادة الأعمال، بحيث يحصل كل طالب بالتعليم الفني على 50 % مهارات عامة، و 50 % معلومات متعلقة بالتخصص.

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