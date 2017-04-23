بالفيديو.. كيا تختبر أسرع سياراتها بـ«دريفت» على الجليد

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تعكف شركة "كيا" الكورية على وضع اللمسات الأخيرة، قبل طرح سيارتها الأسرع "ستينجر" فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "بيرفورمنس درايف"، فإن الشركة أطلقت مقطع فيديو لعملية اختبار "ستينجر" في الأجواء الثلجية، لاسيما وأنها تقترب من طرحها الرسمي.

وكثفت الشركة الكورية خلال الأشهر الماضية من عملية تسويق السيارة الفاخرة، والتي تعد أسرع سيارات "كيا" على الإطلاق، بمعدل تسارع 4.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة.

وكانت "كيا" قد عرضت السيارة لأول مرة خلال معرض ديترويت الدولي للسيارات مطلع العام الجاري، وسط حالة تشكيك في قدراتها على صناعة سيارة بمعدل تسارع كبير.