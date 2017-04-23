طريقك إلى الإخصاء.. كيف ستفقد رجولتك بقانون «زينب»

التحرير

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زينب سالم: «لو أنت فرحان بشهوتك.. هحرمك منها»

هاني الناظر: «سنفتح الكيس وننتزع الخصيتين»

عاطف باسيلي: سيتحول شكله إلى «أنثى» ويظهر له «ثديان»

خبير نفسي: إذا فقد الشيء الوحيد الذي يعيش من أجله سيتحول لإرهابي

داخل قفص حديدي بمحكمة جنح المنيا، سمع "محمد.ع.ر"، الحكم بحبسه ستة أشهر وغرامته 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش الجنسي بطالبة أثناء تواجدها بمحطة سكك حديد المنيا.

انهمر محمد في البكاء والصراخ وهو يستقبل الحكم ويفكر كيف سيقضي تلك الأيام في السجن بعيدا عن حياته الطبيعية، غير أنه لم يكن يعرف وقتها أن هناك عضوا بمجلس النواب يعد مشروعًا يعاقب أمثاله بعقوبة قد تحرمه من حياته الطبيعية للأبد.. مشروع «إخصاء المتحرش».

محمد واحد من بين 20 ألف مغتصب ومتحرش سنويًا، 85% من ضحاياهم من القٌصّر، رصدتهم دراسة حيدثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي تؤكد أن القانون الحالي يظل عاجزًا عن إيقاف تلك الجرائم.

قانون غير رادع

المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

حرمان من الرجولة

الإحصائية السابقة، وانتشار أخبار وصور التحرش والاغتصاب في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة دفع النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية لاقتراح مشروع قانون لـ«إخصاء المتحرشين» اللذين يعودون لممارسة التحرش.

هدف النائبة كما قالت لـ"التحرير" هو "إنقاذ المجتمع من الظاهرة"، تضيف زينب: "أنا وابنتي الكبيرة، كنا بنوصي بعض: خدي معاكي إبرة المنجد، عشان لو حد فكر يتحرش بينا، نخبطه بيها".

"إبرة النائبة" واحدة من طرق كثيرة تستخدمها النساء لصد هجوم المتحرشين عليهم في الشوارع ووسائل المواصلات العامة، "طعنة واحدة من هذه الإبرة تجعل المتحرش يبتعد فورًا عن ضحيته، ويتلوى على الأرض ألمًا"، توضح زينب: "استعنت بها أنا وابنتي خلال مشاركتنا في ثورتي 30 يونيو و25 يناير"، وتضيف "كنت أجعل ابنتي ترتدي 3 بنطلونات فوق بعض قبل النزول إلى المظاهرات"، تصمت، وتتنهد وتكمل بأسي "كنت أفعل ذلك رغم أني لدي أبناء وأحفاد".

وتابعت: «بدأت التفكير في هذة العقوبة بعدما رأيت أن الموضوع زاد عن الحد»، مشيرة إلى أنها قررت الخروج عن صمتها حينما تم التحرش بـ"فتاة التحرير"، ومقتل الطفلة زينة بعد اغتصابها، واغتصاب طفل معاق ذهنيًا في الدقهلية، و"طفلة البامبرز"، وصولًا إلى حادث تحرش أكثر من 500 شاب ب«فتاة الزقازيق».

ووجهت النائبة حديثها للمتحرش، قائلة: «لو أنت فرحان عشان عندك شهوة جنسية.. أنا هحرمك منها»، موضحة أن "الرجل الذي يعطي لنفسه الحق في لمس أي عضو من أعضاء الأنثى بغير إرادتها، يجب أن تتم معاقبته أشد العقوبة"، لافتة إلى أنها حاولت كثيرًا إيجاد مبررات لما يفعله هذا المتحرش من إرهاب وتخويف للنساء، ولكنها لم تجد.

وعن رأي زوجها ونجلها من مشروع قانون الإخصاء للمتحرش، تحكي أنه دار بينهم هذا الحوار:

الزوج: إيه اللي إنتي عاملاه ده.. زمايلي بيقولولي مراتك عايزة إيه؟

النائبة: إيه بس اللي مضايقك؟

الزوج: طبعاً أنا رافض.. وكمان مينفعش تقولي كلام زي ده

النائبة: طيب تعالى نتناقش.. لو أنا وأنت في سوبر ماركت، وجه حد اتحرش بيا هتعمل فيه إيه؟

الزوج: هاقتله

النائبة: طب وليه نوصل لهذا الحد من العنف.. يبقى لازم القانون يكون رادع

الزوج: عندك حق

وأكملت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وصاحبة مشروع قانون "إخصاء المتحرشين"، حديثها أن نفس الحوار دار بينها وبين ابنها، واقتنع بالفكرة، بل وساندها.

«التحرير» سألت عدد من أطباء التناسلية وأساتذة الطب النفسي، عن تفاصيل عملية الإخصاء ومدى تأثيرها على حياة هذا الشخص، وتوقعاتهم لشكل وطريقة تصرفات هذا المتحرش بعد إجراء العملية له.

كيف يكون الإخصاء؟

الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، قال: «نفتح الكيس وننزع الخصيتين، ثم نغلق الكيس مرة أخرى»، هذا هو الوصف المختصر لعملية الإخصاء، مضيفًا أنه بنزع الخصيتين سنقضي على الآلة التي تنتج هرمونات الذكورة -التستوستيرون-، والحيوانات المنوية، فيصاب الرجل بالعقم وعدم القدرة على الإنجاب، ولكن يظل لديه الرغبة الجنسية.

يضيف الدكتور عاطف يواقيم باسيلي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، أن نزع الخصيتين سيؤدي إلى تغيرات فسيولوجية لدى الشاب "سيكون أقرب للأنثي" يقول باسيلي، ويضيف بأن هرمونات الأنثوية ستزيد على نظيرتها الذكورية، فيحدث الخلل الهرموني الذي يجعله أقرب إلى أنثى من الرجل، "يزيد وزنه جداً، ويظهر له «ثديين» وتتغير ملامحه، حتى صوته سيتغير ويقترب من صوت المرأة".

يقول الدكتور هاني الناظر "من اليوم لن يستطيع هذا الشاب ممارسة أي علاقة جنسية طبيعية مع أنثى".

القانون لا يقطع أعضاء

يقول أحمد عبد الستار، المحامي، "القانون من المفترض ألا ينتقم من المتهم، والعقوبة تكون على قدر الجرم، ولا يجوز أن يكون هناك قانون في العصر الحديث يقضي ببتر جزء من جسم الإنسان، حتى لو كان هذا الإنسان مجرمًا، فلهؤلاء المجرمين حقوق على المجتمع أيضًا".

الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والمشاكل الأسرية، أكد أن مثل هذة العملية ستحدث ضررًا نفسيًا بالغًا، لمن يتم أخصاؤه، لأنه فقد رجولته، وأبسط ما قد نتوقعه هو إقدامه على الانتحار، وأن يصبح ناقمًا على المجتمع والدولة بأكملها، وهنا الخطورة الداهمة، فمن الوارد جدًا أن يتحول هذا الشخص من مجرد متحرش إلى إرهابي، لأنه فقد الشيء الوحيد الذي يعيش من أجله.

دولة الجهل

وأضاف هاني، أن الشخص المصاب بضعف الانتصاب، تسوء حالته النفسية للغاية، فما بالك بـ«حد معندوش أصلًا»، مؤكدًا أن هذا ليس حلًا للظاهرة التي نعاني منها الآن، فنحن في دولة القانون وليست دولة الجهل، ويجب أن تكون العقوبة على قدر الجُرم، فمن الوارد تغليظ العقوبات عبر زيادة سنوات الحبس والغرامة، وليس الحكم بالإعدام على المتحرش، الذي من الوارد أن يتوب عن فعلته.

أما عن زوجة من تعرض للإخصاء، فيرى استشاري الصحة النفسية والمشاكل الأسرية، أنها ستواجه أزمة نفسية كبيرة بين الاستمرار مع «متحرش تم إخصاؤه»، رغب في غيرها لإقامة علاقة جنسية معها، ومواجهة المجتمع ونظراته القاسية، وبين تركه والطلاق منه، مؤكداً أنه وفي حالة قبولها الاستمرار معه، فستعاني كثيراً من غياب العلاقة الجنسية بينهما، فالرغبة الجنسية تُخلق في الأنثى وتحتاج إلى الإشباع مثل الحاجة إلى الأكل والشرب.

تاريخ من الإخصاء

الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث المتفرغ كلية الآداب جامعة حلوان، أكد أنه لا عقوبة في التاريخ اسمها «إخصاء المتحرش»، ولكن كان الإخصاء إحدى شروط العمل داخل القصر الملكي أو «الحرملك» -غرف النساء والجواري-، وكل المتعاملين بشكل مباشر مع الحريم في القصر.

وأضاف الدسوقي، أن محمد علي باشا، كان يضع أحد الشروط فيمن يعمل فراشًا في قصر السلطان، وهو أن يكون أخرس كي لا يسمع ما يقال حولهم، فينقله إلى أعدائه.

ونقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية، أن للإخصاء تاريخ على مستوى كل الشعوب والحضارات يخدم جزء من «المخصيين» - كما كان في عهد الخلافة - في دواوين الرجال، ويخدم آخرون في (الحراميك) - أي قصور الحريم - ويماثل هؤلاء (الاغوات) الذين يوكل اليهم حراسة ومراقبة الحرمين الشريفين وبيت المقدس، ويؤدون عملًا خاصًا لا يستطيع تأديته غيرهم، ومنها فرز الرجال عن النساء في الطواف والمسعى وعند إقامة الصلاة.

ولما كان «الخصيان» يشكلون حلقات الوصل بين قصور النساء وقصر الملك، وينقلون الأسرار من وإلى النساء، فإنهم بهذه الطريقة اكتسبوا معلومات هائلة عن القصر وما يدور خلف الجدران؛ خولتهم لتبوء أرفع المناصب سواء في القصر أو خارجه، ومنها مناصب قيادية مثل الرحالة الصيني المسلم «تشنغ» الذي قاد أسطولًا صينيًا حتى سواحل إفريقيا.

وهناك من «الخصيان» من وصل إلى سدة الحكم مثل كافور الإخشيدي الذي استعبد من النوبة، ثم علّمه ودرّسه وأكسبه كل علوم السياسة وفنون الحرب والي مصر آنذك (الإخشيد) قبل أن يعينه مربيًا لأولاده، إلاّ أن «كافور» صرف الأبناء عن الحكم بالملاهي والملذات بعد موت والدهم؛ ليظفر بالحكم، ثم قاد حروبًا شرسة وصل بها إلى حلب في سوريا.