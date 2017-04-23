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بالصور.. «أبو الغيط» يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم ويكرم نور الشربيني

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بالصور.. «أبو الغيط» يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم ويكرم نور الشربيني بالصور.. «أبو الغيط» يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم ويكرم نور الشربيني

التحرير

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تفقد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، منشآت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

بدأ "أبو الغيط" جولته بالأكاديمية يرافقه الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، بحضور طابور عرض طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا.

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وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بمنشآت الأكاديمية، ومنها قاعة وزراء النقل العرب، والقبة السماوية، ومركز المحاكاة المتكامل، ومعهد السلامة البحرية.

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وكرم "أبو الغيط" لاعبة منتخب أية مدني، المدرس المساعد بكلية النقل الدولي؛ لتفوقها رياضيا وعلميا، ونور الشربيني، الطالبة بكلية الإعلام بالأكاديمية، بعد فوزها ببطولة العالم للإسكواش للعام الثاني على التوالي.

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ويشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، فى اجتماعات اللجنة العليا للعمل العربي المشترك التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على مدار 3 أيام.

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