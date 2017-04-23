المفتي: الشعب وجيشه ضربا أروع أمثلة الفداء في تحرير سيناء

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مصر قوية متماسكة مترابطة بجيشها وشعبها ومؤسساتها الوطنية.

وأضاف مفتى الجمهورية، أن الشعب المصري وجيشه الباسل ضربا أروع أمثلة الفداء والاستبسال في تحرير أراضي سيناء من العدوان الغاشم، وقدَّم أبطالُ القوات المسلحة العظيمة دروسًا نفيسة في فنون العسكرية، لا تزال تتعلم منها المؤسسات الاستراتيجية الدولية، وامتلك الجنود روحًا ليست جديدة عليهم وقفزوا فوق التحديات، وعبروا الصعاب، حتى تحقق لهم النصر العظيم في السادس من أكتوبر عام 1973، ثم توالت الانتصارات المصرية لاستعادة رمال سيناء الغالية إلى أن تَمَّ رفع العلم المصري يوم 25 أبريل عام 1982 على حدود مصر الشرقية بمدينتي رفح شمال سيناء، وشرم الشيخ جنوب سيناء، واستكمل العدو الإسرائيلي انسحابه من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا.

وأوضح شوقى علام، أن سيناء التي استطاع الجيش المصري الباسل تحريرَها من العدو، هي التي تواجه الآن حربًا شرسة من فلول الإرهاب ورموز التطرف، الذين يتآمرون على أمن مصر واستقرارها، وقد جهل هؤلاء جميعًا أن التاريخ إنما يكرر نفسه، وأن الجيش المصري لا تزيده الأيام إلا صلابة، وأن أبناء مصر يتسابقون على التضحية بأرواحهم وضرب أروع الأمثلة في البطولة والفداء؛ لإيمانهم بأوطانهم، وهذا ما تحقق مؤخرًا بتطهير جبل الحلال بسيناء من فلول الإرهاب والتطرف.

كما بعث المفتي برسالة في ختام بيانه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال فيها: "سيادة الرئيس، تحملتم المسئولية ورضيتم بالأمانة، ورغم صعوبة التوقيت وتشابك خيوط المؤامرة فإنكم أديتموها على وجهها الصحيح، فكنت أبًا وأخًا وابنًا بارًّا لأسر الشهداء؛ مما جعلهم يوقنون أن دماء أبنائهم لن تذهب سُدًى، وأيقنوا -وهم يرونكم تواجهون الإرهاب الداخلي والخارجي، وتخططون لبناء مستقبل أبنائهم- أن دماء أبنائهم ستكتب تاريخًا لمصر مثلما فعل السابقون من أبناء مصر البررة".

كذلك، أرسل المفتي رسالةً أخرى إلى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يقول فيها: "إن ما تبذلونه في الحفاظ على أمن الوطن والمنطقة العربية كاملة سيظل تاجًا على رأس كل مصري وعربي، وعليكم أن تتيقنوا بأن خير أجناد الأرض إنما هم صخرة تكسر الجحافل التكفيرية وتتحطم عليها أوهام الفلول الإرهابية، وكما نحتفل بتحرير سيناء من أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فإننا نحتفل في الوقت ذاته ببطولات رجال قواتنا المسلحة في دحر الإرهاب وتطهير سيناء منه".