بالصور.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بنها

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افتتح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مجمع محاكم بنها، في حضور مساعدي وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، وشئون التفتيش القضائي، وشئون المحاكم، وشئون التطور التقني، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من كل التجهيزات الإنشائية والتقنية اللازمة.

وألقى وزير العدل كلمة رحب فيها بالحضور، وهنأهم بافتتاح المحكمة باعتبارها صرحا جديدا من صروح العدالة، لافتا إلى جهود وزارة العدل التي تبذلها لراحة المتقاضين في كل أنحاء الجمهورية، والتي من بينها تشييد دور مجهزة للعدالة، فضلا عن تحديث أساليب العمل وتطوير أدائه على مستوى جميع الهيئات القضائية والجهات المعاونة في إطار سياسة واعية تتبع أحدث التقنيات ونظم المعلومات للتغلب على بطء التقاضي.

واختتم كلمته بالتأكيد على بذل المزيد من الجهد لأداء رسالة القضاء على الوجه الأكمل.

وصرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، بأن مبنى المجمع الجديد شيد على مساحة ٦ آلاف متر، بتكلفة ١٧٨ مليون جنيه، بخلاف تكاليف الأثاث والميكنة.

وأضاف أن قطاع أبنية المحاكم تمكن خلال هذا العام من افتتاح ثماني محاكم على مستوى الجمهورية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر اتسمت بطابع حضاري وتكنولوجي، حيث أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة في التخطيط التقني لها تيسيرا لعمل الموظفين وإسهاما في إخراج خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين.

وأعلن النشار أن القطاع يستهدف افتتاح أربع محاكم أخرى خلال هذا العام بالبحيرة وحلوان وأسيوط وكفر الشيخ، فضلا عن 14 محكمة أخرى جار العمل علي الانتهاء منها إنشائيا وتقنيا.