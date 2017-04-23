بكري: «قمة القاهرة - الرياض» قد تحدد مسار العمل فى الفترة المقبلة

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قال الإعلامي والنائب البرلماني، مصطفى بكري، إن الأمن القومي يأتي على رأس القضايا التي ستتم مناقشتها بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قمة اليوم الأحد.

وأضاف بكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح مصري"، المذاع على قناة "Mbc Misr"، أن مصر والسعودية مقبلتان على مرحلة مهمة جدا في العلاقات الدولية، خاصة وأن هناك اتفاقا بين الزعيمين على ضرورة "حلحلة" المسار السياسي الفترة القادمة، للوصول إلى حل ينهي الأزمة السورية، ويرضي الأطراف المعنية.

وشدد على ضرورة إنهاء الحرب على اليمن، والتأكيد على شرعيتها الدولية والسياسية، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، أو فرض نظام سياسي بعينه، لافتًا إلى أن القمة المصرية السعودية، قد يصدر بيان عنها يحدد مسار العمل فى الفترة القادمة.