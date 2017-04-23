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«أبو العلا»: زيارة الرئيس للسعودية تقطع دابر المشككين في قوة ومتانة العلاقات بين البلدين

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«أبو العلا»: زيارة الرئيس للسعودية تقطع دابر المشككين في قوة ومتانة العلاقات بين البلدين «أبو العلا»: زيارة الرئيس للسعودية تقطع دابر المشككين في قوة ومتانة العلاقات بين البلدين

التحرير

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قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسعودية اليوم ولقائه بالملك سلمان خطوة هامة نحو وضع استراتيجية عربية عربية لمواجهة القضايا الهامة والصراعات بداخل منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن والسعودية هما الأكبر تأثيرا والأقوى نفوذا إقليميا ودوليا، وثقل الجارتين يؤهلهما دائما للتغلب على المشاكل.

وأضاف أبو العلا، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، أن أى إتفاق مصرى سعودى دائما ما يحظى باهتمام دولى وإقليمى، وإتحادهما قادر على وضع حل لعزوف التأثير العربى فى الأزمات الكبيرة مثل ما يحدث فى سوريا واليمن وليبيا، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يظل العرب بعيدا عن التأثير الدولى فيما يحدث فى سوريا، وأن تختزل القضية فى صراع أمريكى إسرائيلى فقط.

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر والسعودية لا تجمعهما علاقات صداقة وأخوة لا تغيرها الأحداث أو تتحول بمرور الزمن، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء تقطع دابر المشككين فى قوة ومتانة العلاقات المصرية .

وطالب بضرورة استثمار الزيارة لزيادة التعاون فى كل الاصعدة ودعم الاستثمارات الخليجية فى القاهرة وإرساء قاعدة حقيقة لإنشاء سوق عربية مشتركة تعزز من قيم التعاون الاقتصادى بين العرب كافة.

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التحرير

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