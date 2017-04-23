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برلماني: قمة «الرياض» صفعة قوية على الشائعات المغرضة

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برلماني: قمة «الرياض» صفعة قوية على الشائعات المغرضة برلماني: قمة «الرياض» صفعة قوية على الشائعات المغرضة

التحرير

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قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، إن لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح والملك سلمان بالرياض اليوم صفعة قوية على كل الشائعات المغرضة عن العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن والسعودية هما العمود الفقري للأمة الإسلامية والعربية.

وأضاف أبو زهاد، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن المنطقة العربية تمر بحقبة تاريخية تحتاج فيها الأمة العربية إلى التكاتف والوحدة والوقف على قلب رجل واحد، لمواجهة مخططات التقسيم الغاشمة التي تتعرض لها المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن  العلاقات والملفات المشتركة بين مصر والسعودية أكبر بكثير من أن تعكرها إشاعات مغرضة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود رأي عربي موحد يساعد الدول العربية في التصدى لمحاولة تقسمها وفقًا لاستراتجية الفوضى الخلاقة، مؤكدًا أن مصر والسعودية هما جناحا الامة العربية والتفاهم بينهما يعود بالنفع على العرب جميعًا، وقمة الرياض اليوم ستكون هامة ومحورية في دفع العلاقات بين البلدين إلى الإمام.

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التحرير

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