خلافات قديمة تتسبب في قتل حارس عقار لزميله بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الجيزة، اليوم الأحد، القبض على حارس عقار بالطالبية؛ لاتهامه بقتل زميله بسبب خلافات سابقة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ بمنطقة الطالبية.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن مشادة كلامية بين حارسي عقار، تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثرها أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، محدثا إصابته بطعنة نافذة بالصدر، أودى بحياته.

وتمكنت مأمورية بقيادة الرائد أحمد كامل، نائب مأمور قسم الطالبية، والنقيب أحمد صبري، معاون مباحث الطالبية، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشم العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.