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عمر جابر يعود لحسابات كوبر

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عمر جابر يعود لحسابات كوبر عمر جابر يعود لحسابات كوبر

التحرير

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أكد مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، أن عمر جابر لاعب بازل السويسري، عاد لحسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة من جديد، بعدما شارك في لقاء فريقه أمس أمام فادوز بالدوري السويسري.

وتابع المصدر لـ "التحرير"، بأن عمر جابر من لاعبي القوام الأساسي للمنتخب واستبعاده في المعسكر الماضي لا يعني خروجه من الحسابات نهائيًا.

وشارك عمر جابر أساسيا في مباراة فريقه بازل أمام اف سي فادوز بالدوري السويسري، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق وتم استبدال جابر في الدقيقة 71 من اللقاء.

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التحرير

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