البدري: الأهلي يسير بشكل إيجابي في الدوري

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة فريقه أمام طنطا ضمن الجولة الـ25 بمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الإثنين، مهمة بالنسبة للفريق مثل كل المباريات المقبلة؛ من أجل تحقيق الهدف بالاقتراب من حسم بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني للأهلي فى تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، أن الفريق حرص على إنهاء كل المواجهات خلال هذه المرحلة الماضية بالفوز؛ من أجل استكمال المشوار بشكل إيجابي يخدم مصلحة الأهلي في حسم الدوري، مؤكدا أنه سعيد بإشادات الجميع بالمستوى الذي يقدمه فريقه.

وأوضح البدري أنه يحضِّر لمواجهة طنطا، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن الفريق؛ من خلال متابعته لمبارياتهم الماضية، مشيرًا إلى أنه شاهد أكثر من مباراة لفريق طنطا؛ من أجل اكتشاف مواطن القوة والضعف للتعامل مع المباراة.