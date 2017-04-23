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تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل "تحت السيطرة" لجلسة 3 يوليو

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تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل "تحت السيطرة" لجلسة 3 يوليو تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل "تحت السيطرة" لجلسة 3 يوليو

مصراوي Masrawy

مسلسل تحت السيطرة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف عرض مسلسل "تحت السيطرة"، الذي تقوم ببطولته نيلي كريم وظافر العابدين ومحمد فراج وتأليف مريم نعوم، لجلسة 3 يوليو المقبل، للإعلان بالتدخل.

وقالت الدعوى رقم ١٣٣٧٥ لسنة ٧٠ ق، إن عدد من القنوات الفضائية عرضت "مسلسل هابط" فيه كل أشكال وأنواع الفساد والانحلال من تعاطي الخمور والمخدرات والدعارة والقذارة بصورة فجة.

وأضافت أن القائمون على هذه القنوات يريدون هدفًا محددا وهو الربح أو تدمير أخلاق الناس والأعراف وتفكيك البناء الاجتماعى وإغراء المراهقين والمراهقات على التمرد على الأسر وإغراقهم بتحطيم القواعد الأخلاقية.

وأكدت أن هذا المسلسل الذي يعرض قبل أذان الفجر في شهر رمضان يحمل توجها صريحا للرذيلة وغسيل دماغ من نوع آخر، خصوصا حينما يلاقي ذلك تربة فكرية خصبة غير محددة الهوية وانعدام للحصانة الفكرية والإهمال في التربية والتنشئة الصحيحة.

وتابعت أن أغلبية المسلسلات ومنها "تحت السيطرة" سيطرت على عقول المراهقين والشباب، لكى تحلل لهم العلاقات المحرمة وتسهل لهم طريق الفاحشة والحب المحرم.

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مصراوي Masrawy

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