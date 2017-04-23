أكثر اللاعبين مشاركة في الكلاسيكو بين نجوم الجيل الحالي

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يستضيف فريق ريال مدريد الأسباني، اليوم الأحد، نظيره برشلونة، في كلاسيكو الأرض، في مباراة ستحدد نتيجتها بشكل كبير ملامح الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويستعرض «التحرير» أكثر اللاعبين الذين شاركو فى مباريات الكلاسيكو فى الجيل الحالي.

1-أندريس إنيستا

إنيستا أكثر اللاعبين مشاركة فى الكلاسيكو فى صفوف الفريقين، حيث خاض 34 مباراة برفقة البلوجرانا بواقع 2706 دقيقة.

2-ليونيل ميسي

الدولي الأرجنتيني ونجم برشلونة الأول جاء ثانياً فى الترتيب، حيث خاض مع البلوجرانا 33 مباراة أمام ريال مدريد بواقع 2924 دقيقة.

3- سيرجيو راموس

قائد ريال مدريد، أكثر لاعبي الميرنجي مشاركة أمام برشلونة بـ 33 مباراة خاضها أمام البلوجرانا بواقع 2911 دقيقة.

4-سيرجيو بوسكيتس

لاعب خط وسط برشلونة حل رابعًا فى القائمة، حيث خاض 28 مباراة أمام ريال مدريد بواقع 2266 دقيقة.

5-كريستيانو رونالدو

أفضل لاعب فى العالم ونجم ريال مدريد الأول، جاء فى المركز الخامس،حيث خاض رفقة الميرنجي 26 مباراة أمام برشلونة بواقع 2289 دقيقة.

6-جيرارد بيكيه

المدافع الدولي ولاعب برشلونة خاض مع الفريق الكتالوني 25 مباراة أمام ريال مدريد بواقع 2219 دقيقة.

7-بيبي

المدافع البرتغالي ولاعب ريال مدريد جاء فى المركز السابع، حيث شارك مع الميرنجي فى 23 مباراة أمام برشلونة بواقع 1964 دقيقة.

8-كريم بنزيما

الدولي الفرنسي ومهاجم ريال مدريد جاء في المركز الثامن، حيث خاض مع الميرنجي 23 مباراة أمام البلوجرانا بواقع 1509

9- مارسيلو

الظهير الأيسر البرازيلي الذي يقدم مستويات رائعة مع الميرنجي فى الفترة الأخيرة،خاض مارسيلو مع الفريق المالكي 22 مباراة أمام برشلونة بواقع 1755 دقيقة.