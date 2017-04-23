أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أكثر اللاعبين مشاركة في الكلاسيكو بين نجوم الجيل الحالي

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستضيف فريق ريال مدريد الأسباني، اليوم الأحد، نظيره برشلونة، في كلاسيكو الأرض، في مباراة ستحدد نتيجتها بشكل كبير ملامح الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويستعرض «التحرير» أكثر اللاعبين الذين شاركو  فى مباريات الكلاسيكو فى الجيل الحالي.

1-أندريس إنيستا

إنيستا أكثر اللاعبين مشاركة فى الكلاسيكو فى صفوف الفريقين، حيث خاض 34 مباراة برفقة البلوجرانا بواقع  2706 دقيقة.

2-ليونيل ميسي

الدولي الأرجنتيني ونجم برشلونة الأول جاء ثانياً فى الترتيب، حيث خاض مع البلوجرانا 33 مباراة أمام ريال مدريد بواقع 2924 دقيقة.

3- سيرجيو راموس

قائد ريال مدريد، أكثر لاعبي الميرنجي مشاركة أمام برشلونة بـ 33 مباراة خاضها أمام البلوجرانا بواقع 2911 دقيقة.

4-سيرجيو بوسكيتس

لاعب خط وسط برشلونة حل رابعًا فى القائمة، حيث خاض 28 مباراة أمام ريال مدريد بواقع 2266 دقيقة.

5-كريستيانو رونالدو

أفضل لاعب فى العالم ونجم ريال مدريد الأول، جاء فى المركز الخامس،حيث خاض رفقة الميرنجي 26 مباراة أمام برشلونة بواقع 2289 دقيقة.

6-جيرارد بيكيه

المدافع الدولي ولاعب برشلونة خاض مع الفريق الكتالوني 25 مباراة أمام ريال مدريد بواقع 2219 دقيقة.

7-بيبي

المدافع البرتغالي ولاعب ريال مدريد جاء فى المركز السابع، حيث شارك مع الميرنجي فى 23 مباراة أمام برشلونة بواقع 1964 دقيقة.

8-كريم بنزيما

الدولي الفرنسي ومهاجم ريال مدريد جاء في المركز الثامن، حيث خاض مع الميرنجي 23 مباراة أمام البلوجرانا بواقع 1509

9- مارسيلو

الظهير الأيسر البرازيلي الذي يقدم مستويات رائعة مع الميرنجي فى الفترة الأخيرة،خاض مارسيلو مع الفريق المالكي 22 مباراة أمام برشلونة بواقع  1755 دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه