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أنيلكا يقسو على إهانات ريمون دومينيك

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أنيلكا يقسو على إهانات ريمون دومينيك أنيلكا يقسو على إهانات ريمون دومينيك

التحرير

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في حوار مع صحيفة ليكيب الفرنسية، قال مدرب الفرنسي السابق ريمون دومينيك، إن مسوى كيليان مبابي لاعب موناكو الحالي يذكره بمستوى الظاهرة رونالدو في أولمبياد أتالانتا 1996، مشيرا إلى أن مبابي أمام خيارين إما أن يصبح مثل رونالدو أو أن يكون مهاجما عاديا مثل أنيلكا.

وبدوره خرج أنيلكا للرد على تلك التصريحات قائلا لو إن مبابي أصبح مثله فأنه سيكون من أفضل المهاجمين في العالم، وإما أن كان مثل رونالدو فسيكون من أساطير الكرة وهو ما يتمناه له.

وأضاف أنيلكا أن مبابي أمامه خيار ثالث أن يصبح مثل دومينيك بمسيرة كروية ضعيفة للغاية ومن ثم حصل على مسيرة تدريبية ممتدة لنحو 15 عاما شملت تدريب المنتخب الفرنسي ولم يتوج بأي لقب وأصبح عاطلا في بيته منذ عام 2010، مشيرا إلى أنه يتوجب على مبابي الاختيار.

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التحرير

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