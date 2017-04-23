«بحب شكل ميرفت أمين» و«دخلت بار وأنا 13 سنة».. أجرأ تصريحات أحمد الفيشاوي

التحرير

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الفنان أحمد الفيشاوي نجل الممثل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي واحد من النجوم الشبان القلائل الذين جمعوا مواهب الغناء "الراب" والتمثيل، حل ضيفًا على برنامج "تلاتة في واحد" الذي تقدمه الفنانة الشابة شيماء سيف عبر فضائية "أون تي في"، وأدلى بمختلف التصريحات عن حياته الشخصية والفنية إلى جانب آرائه المختلفة في بعض زملائه الفنانين، ويرصد موقع "التحرير - لايف" أبرز ما قاله بالحلقة.

أسست فرقة راب وأن عندى 14 سنة

حكى أحمد الفيشاوي عن رغبته منذ الصغر في تأسيس فرقة "راب"، وأضاف: " من وأنا صغير بسمع راب وقررت أعمل فرقة راب وأنا عندى 14 سنة.. أنا أول واحد يغني راب في الوطن العربي وفي مصر".



عمرو دياب مثل لأي شاب

طلبت شيماء سيف من الفيشاوي أن يتخيل أنه لو خرج من جسده وكان لديه الخيار ليكون في جسم واحد من هؤلاء المطربين: عمرو دياب، تامر حسني، محمد حماقي من سيكون، فاختار الهضبة ووصفه بأنه مثل جميل لأي شاب كونه مازال يحافظ على رشاقته وصوته رغم كبر سنه، وتابع: "ربنا يباركلنا في عمرو دياب".

أحب أعمل دويتو مع دنيا

اختار الفيشاوي الفنانة دنيا سمير غانم بدون تفكير لتشاركه دويتو غنائى، بعدما خيرته شيماء بين عدة فنانات ليشاركها دويتو وكان من ضمنهن شيرين وأنغام، وكشف عن سبب اختياره لدنيا قائلاً: "أنا وهي متربيين مع بعض وبحبها جدًا من كل قلبي وهي زي أختي الصغيرة وبحب صوتها وأدائها وعايز أعمل معاها أغنية".

باحب أكل هياتم

أجاب الفيشاوي على سؤال شيماء بخصوص أكثر الفنانات اللاتي يحب طهيهن، ليرد قائلاً: "باحب أكل الفنانة هياتم علشان هي ما شاء الله ولو أكلك إنتى يبقى أحلى طبعًا".

كنت فاشل في الثانوية العامة

صرّح الفيشاوي بأن والدته سمية الألفي كانت دائمًا تشكو لأخيها بسبب فشله فى المذاكرة، وخاصة أنه كان بمرحلة الثانوية العامة، وتابع قائلاً: "أمي كلمت خالي قالت له الحق الواد مش هيخش جامعة.. رحتله عملي نظام جدول مواعيد لكل حاجة حتى الحمام.. كنت بتحبس في الأوضة 6 ساعات مش قدامي أي حاجة أعملها غير إني أذاكر.. لحد ما نجحت في الثانوية العامة بتفوق".

عمرو مصطفى ورامي صبري لازم يبطلوا غنا

كشف الفيشاوي عن رأيه فى أصوات بعض الفنانين المتواجدين على الساحة، إذ وضعته شيماء سيف أمام خيارات بين كل من تامر حسني ورامي صبري وعمرو مصطفى ممن ينصحه بالتوقف عن الغناء، وكانت إجابة الفيشاوى: "نفسى عمرو مصطفى يبطل غنا.. هو ملحن لذيذ يفضل فى التلحين بقى وكمان رامى صبرى يبطل غناء علشان هو بيقلد عمرو دياب واحنا عندنا عمرو دياب".

ميرفت أمين كانت فتاة أحلامي

أبدى الفيشاوي إعجابه بالفنانة ميرفت أمين، واصفًا إياها "شكلها ملائكي وكوميدية.. كانت فتاة أحلامي في أفلام كتير مع الفنان فؤاد المهندس.. كنت بحب إن شكلها حلو وكوميديانة".

باجي البرامج عشان الفلوس

أكّد أحمد الفيشاوي أنه ينتقي أدواره التمثيلية بعناية شديدة، وأن المادة لا تهمه في الفن، بينما تلزمه في لقاءاته بالبرامج التليفزيونية، واستطرد: "أنا باجي البرامج عشان الفلوس"، ووجّه حديثه لشيماء قائلاً: "أنا جايلك البرنامج ده نحتاية"، ومازحته قائلة: "طب إيه رأيك الحلقة دي مجانية".

غيرت صفات كتير وحشة فيَّ

أوضح الفيشاوي أنه كانت لديه بعض العيوب، مثل عدم الالتزام بالمواعيد أو بأدواره الفنية، وأكد أن تلك الصفات استطاع أن يغيرها للأحسن، قائلاً: "غيرت صفات كتيرة كانت وحشة فيَّ ومحتاج أغير حاجات في حياتي الشخصية".

رحت الجيم بعد 35 سنة

بسبب شعور الفيشاوي بثقل حركة جسده فجأة بعد 35 عامًا قرر أن يمارس الرياضة بشكل مفاجئ، وقال: "قررت أروح الجيم بعد ما صحيت في يوم من النوم لقيت رجلي مش شايلاني حسيت إني كبرت".



أنقذ فيفي عبده من حبل المشنقة

بواحد من الأسئلة الافتراضية التي تطرحها شيماء دومًا على ضيوفها حول من يريد إنقاذ فنان أو فنانة من "حبل المشنقة"، ووقع من نصيبه الفنانات: سما المصري، أحلام، فيفي عبده، واختار دون تردد فيفي ووجه لها رسالة: "I LOVE YOU".

"45 يوم" أكتر عمل بحبه

سألته شيماء عن أكثر أعماله الفنية المحببة إلى قلبه الفيشاوي ليرد عليها بفيلم "45 يوم"، مشيرًا على جانب آخر إلى أن فيلم "القرد بيتكلم" من أبرز أعماله التي لاقت نجاحًا واسعًا.

بكره انشغال والدي عني

كشف الفيشاوي أن أكثر صفة كان يكرهها في والده هي انشغاله الدائم بأعماله الفنية، وتابع: "لما كنت بشكي لمحمود حميدة قالي ده فاروق الفيشاوي مش أي حد يصاحبه كده ويشوفه طول الوقت".

دخلت بار وأنا عندى 13 سنة

كشف الفيشاوي أن إقامة والده في أحد الفنادق بالجيزة لمدة 3 سنوات، كان سببًا في دخوله "البار" وهو طفل لديه 13 عامًا فقط، وأضاف قائلاً: "أنا الطفل الوحيد اللى دخل بار وهو عنده 13 سنة، وكنت محترف بلياردو وكنت بهزم أجانب وكبار السن إلا الأستاذ محمود حميدة".

أول حب

تحدث عن أول حب في حياته عندما كان طفلاً مازال لديه 13 عامًا، حيث أحب فتاة إنجليزية تُدعى "هيلين"، وقال: "كانت زي القمر حبيتها جدًا بس سيبنا بعض بعد ما والدها عرف بعلاقتنا".

أول أجر في السينما

روى الفيشاوي عن أن أول أجر له بأفلام السينما كان عبارة عن لعبة طلبها من منتج الفيلم الفنان محمود الجندي، بعدما أدى دوره في فيلم "المرشد"، وكان وقتها مازال طفلاً.

أحمد حلمي لعب كده رضا بشكل عظيم

أشاد الفيشاوي بدور الفنان أحمد حلمي في فيلم "كده رضا"، قائلاً: "لعب بطولته بشكل عظيم، وكنت أتمنى أكون بطل الفيلم لشخصياته الكتير".

عمري ما سرقت أبويا وأمي

رد على سؤال شيماء بخصوص إذا كان سرق مالاً من والد أو والدته، وأجاب: "عمري ما عملت كده"، وقالت له: "أمال كنت بتصرف عالمزز منين؟"، ليرد قائلاً: "كنت بشتغل وأنا عندي 17 سنة".

عايز أتجوز هيفاء وهبي

خيرته شيماء بين فنانات عديدات يحب أن تكون زوجة له بشكل افتراضي، وعندما عرضت له صورة الفنانة هيفاء وهبي صرخ قائلاً: "جوزوني هيفاء".

لو هعيش مع حد غير أبويا يبقى محمود عبد العزيز

أبدى الفيشاوي حبه للفنان الراحل محمود عبد العزيز قائلاً: "كان عسل الله يرحمه في الشغل وفي البيت.. لو كنت هعيش مع أب غير أبويا كنت هختار أعيش مع محمود عبد العزيز".

عبد الباسط حمودة قامه وشيبة مولعها

أجاب الفيشاوي على سؤال شيماء الافتراضي: "لو معاك طلقة واحدة في مسدسك تصوبها ناحية مين؟"، وخيرته بين المطربين الشعبيين عبد الباسط حمودة، أحمد شيبة، محمود الليثي، واختار الأخير، وبرر ذلك قائلاً: "عبد الباسط حمودة قامة وشيبة مولعها".

أكبر علقة خدتها بسبب ممثلة

تذكر الفيشاوي موقفًا حدث له أدى إلى ضربه بحمام أحد المطاعم، وقال: "كنت قاعد مع ممثلة زميلة بكلمها في ودنها لأن المزيكا كانت عالية وجوزها إفتكرني بعاكسها جاب اتنين بودي جاردات وضربوني وسابوني لما مالقونيش بقاوم"، ورفض ذكر اسم الممثلة.