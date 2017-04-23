للمحجبات.. ارتدي صيحة "الأكتاف العارية" بهذه الطريقة

كتبت- هاجر حاتم:

تسليط الضوء على الأكتاف بشكل كبير أصبح موضة لهذا العام، مثل الرسم على الأكتاف بالورود، ورسوم الحيوانات، أو وضع "الكرانيش والشراشيب"، بالإضافة إلى الأكتاف العارية، و"المهدولة".

ولكن قد تجد بعض المحجبات صعوبة في اتباع هذه الصيحة، خاصًة الكتف "المهدول والعاري"، ولكن يمكنك التغلب عليها ببعض الحيل، نستعرضها لك في هذا الألبوم، وفقًا لاختيارات "الفاشونيستات" المحجبات على مواقع التواصل الاجتماعي.