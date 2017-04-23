أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (1)بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (1)

بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (2)بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (2)

بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (3)بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (3)

بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (4)بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (4)

بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (6)بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (6)

بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (5)بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (5)

بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (7)بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه (7)

كتبت- ميرا ماهر
يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة حياة المشاهير والأغنياء، خاصةً إذا كانت تلمس حياتهم الخاصة. وأثار مؤخراً زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" اهتمام العديد من الصفحات الإعلامية. حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن مجموعة من الصور أرفقتها بتقرير عن منتجع سري لـ"كيم"، يلجأ إليه للترفيه واستقبال زواره من المشاهير.

مجهز المنتجع بكافة وسائل الترفيه والتسلية، ويضم عدة ملاهي وملاعب لكرة القدم وأحواض سباحة، إضافةً إلى يخت تبلغ قيمته 7 ملايين دولار، بحسب الصحيفة البريطانية.

وبحسب صور التقطتها الأقمار الصناعية، فإن المنتجع يقع شرق كوريا الشمالية، قرب ميناء "وونسن"، وعليه حراسة أمنية مشددة على مدار ساعات اليوم.

ونقلاً عن صحيفة "صن" فإن المكان شبيه بجزيرة هاواي، كما أنه يعيش بمفرده هناك، كما أنه يحتوي على أفضل المشروبات وأغلاها. كما يوجد من 50 إلى 60 شخصا حول الزعيم الكوري الشمالي في كل الأوقات، لا يفارقونه، بالإضافة إلى ضيوف يشربون الكوكتيلات ويضحكون طوال الوقت.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية