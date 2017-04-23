بالصور-هكذا يرفه كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية عن نفسه

كتبت- ميرا ماهر

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة حياة المشاهير والأغنياء، خاصةً إذا كانت تلمس حياتهم الخاصة. وأثار مؤخراً زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" اهتمام العديد من الصفحات الإعلامية. حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن مجموعة من الصور أرفقتها بتقرير عن منتجع سري لـ"كيم"، يلجأ إليه للترفيه واستقبال زواره من المشاهير.

مجهز المنتجع بكافة وسائل الترفيه والتسلية، ويضم عدة ملاهي وملاعب لكرة القدم وأحواض سباحة، إضافةً إلى يخت تبلغ قيمته 7 ملايين دولار، بحسب الصحيفة البريطانية.

وبحسب صور التقطتها الأقمار الصناعية، فإن المنتجع يقع شرق كوريا الشمالية، قرب ميناء "وونسن"، وعليه حراسة أمنية مشددة على مدار ساعات اليوم.

ونقلاً عن صحيفة "صن" فإن المكان شبيه بجزيرة هاواي، كما أنه يعيش بمفرده هناك، كما أنه يحتوي على أفضل المشروبات وأغلاها. كما يوجد من 50 إلى 60 شخصا حول الزعيم الكوري الشمالي في كل الأوقات، لا يفارقونه، بالإضافة إلى ضيوف يشربون الكوكتيلات ويضحكون طوال الوقت.