الجار الله عن قمة السيسي وسلمان: "لقاء مهم لأمننا الوطني"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع في أول زيارة رسمية إلى المملكة، بعد شهور من توترات شابت العلاقات بين البلدين.

وعلّق أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، على اللقاء في تغريدة كتبها على موقع تويتر، قال فيها إن "لقاء السيسي مع الملك سلمان هو لقاء لأهم دولتين في عالمنا العربي الشرق أوسطي الذي حاول أوباما تدميره. لقاء السيسي وسلمان مهم لأمننا الوطني."

كما أكّد على فشل محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية، في تغريدة ثانية، جاء فيها "فَشل الذين حاولوا إبعاد مصر عن السعودية، لقد تابع قادة السعودية ومصر الضخ الإعلامي الذي كان المُراد منه خلق حالة عداء بين القاهرة والرياض وفشلوا."

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة مستقبلي السيسي لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما كان في استقبال السيسي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، وسفير السعودية لدى مصر، أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي وأعضاء السفارة المصرية بالمملكة.

وقالت الوكالة السعودية، إنه بعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه الملك سلمان والسيسي في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

ومن المقرر أن تُعقد خلال الزيارة قمة مصرية سعودية تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يمثل تهديداً لأمن واستقرار الأمة العربية والمجتمع الدولي بأكمله، بحسب بيان من الرئاسة.

ووجّه السيسي وسلمان الدعوات لزيارة البلدين خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة العربية التي عقدت في الأردن نهاية مارس الفائت، بعد شهور من التوترات بين البلدين بسبب الخلاف حول عدد من القضايا الإقليمية أبرزها أزمتي سوريا واليمن فضلا عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وأزمة جزيرتي تيران وصنافير.