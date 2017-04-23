تظاهرات في اسطنبول ضد نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

أنقرة – (أ ش أ):

تظاهر مئات الأتراك وسط مدينة اسطنبول احتجاجا على نتيجة الاستفتاء التي أسفرت عن تأييد التعديلات الدستورية الرامية للتحول إلى النظام الرئاسي في البلاد مما يدعم صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وقال المتظاهرون؛ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية الأحد إنهم سيبقون في الشارع حتى إلغاء نتائج الاستفتاء.

يذكر أن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا تقدم بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جاءت نتائجه متقاربة وتمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة .

وكانت النتائج المبدئية للاستفتاء قد أظهرت موافقة الناخبين بهامش بسيط بنسبة 51.4 بالمئة على أكبر تغيير في النظام السياسي في تركيا منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل نحو قرن، فيما أكدت أحزابا معارضة أن الاستفتاء شابته مخالفات واسعة.