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مسئول عراقي: طائرات تركية تشن غارات جوية مكثفة على جبال قنديل بشمال البلاد

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مسئول عراقي: طائرات تركية تشن غارات جوية مكثفة على جبال قنديل بشمال البلاد مسئول عراقي: طائرات تركية تشن غارات جوية مكثفة على جبال قنديل بشمال البلاد

مصراوي Masrawy

طائرات تركية تشن غارات جوية

بغداد – (أ ش أ):

أفاد مسئول محلي عراقي الأحد، بشن طائرات حربية تركية غارات جوية مكثفة على مناطق حدودية بجبال قنديل بشمال العراق.

وقال المسئول - حسبما أوردت قناة (العربية) - "إن طائرات حربية تركية شنت غارات عنيفة على منطقة جبال قنديل ، دون وقوع خسائر بشرية.. مشيرا إلى أن الغارات استهدفت محيط قرية بوسكريسكان.

يشار إلى أن جبال قنديل تقع شمال العراق في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني وهي منطقة استراتيجية وعرة يصعب الوصول إليها، وتعتبر المعقل الرئيسي لمسلحي حزب العمال الكردستاني.

وكان مدير المرصد العراقي مصطفى السعدون، أعلن - في وقت سابق من اليوم - مقتل 231 مدنيا خلال محاولتهم الفرار من مناطق سيطرة داعش في الموصل.

وقال السعدون "إن التنظيم مازال يستخدم المدنيين كدروع بشرية".. موضحا أن الذين يحاولون الفرار من هذا يقتلون من قبلة القناصة أو من خلال الألغام الأرضية التي يزرعها في الطرقات.. مؤكدا على مقتل 231 مدنيا خلال العشرة أيام الماضية.

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