المُرشح اليساري ميلينشون يدلي بصوته في الانتخابات

كتبت- هدى الشيمي:

أدلى المُرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، التي تُقام اليوم.

ويعد ميلينشون من بين المرشحين الأربعة البارزين، الذين تفوقوا في استطلاعات الرأي، وينافسه على الرئاسة مُرشح حركة إلى الأمام إيمانويل ماكرون، ووزعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبن، والمرشح المحافظ فرانسوا فيون.

ولد ميلينشون في طنجة بالمغرب. واهتم بالسياسة وشارك في الحركات الطلابية اليسارية، وانشق عن الحزب الاشتراكي الفرنسي في 2008.

شكّل ميلنيشون حزب اليسار بمساعدة النائب مارك دوليز.

ويطالب فرنسا بالتخلي عن الاتفاقيات الأوروبية، ويرى تدخل روسيا بسوريا كانت له نتائج ايجابية في محاربة الإرهاب.

وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، في الساعة الثامنة صباحا، لكي يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات، والتي بإمكانها حسب العديد من المحللين تغيير وجه أوروبا.

ومن المتوقع أن تنشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في أعقاب انتهاء عمليات التصويت في الساعة الثامنة مساء. ثم تنشر النتائج الأولية من قبل وزارة الداخلية بعد فرز الأصوات وتجميعها.

وأدلى الناخبون في بعض الاقاليم الفرنسية في الأمريكتين والمحيط الهادئ، بأصواتهم يوم السبت.