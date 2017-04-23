أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المُرشح اليساري ميلينشون يدلي بصوته في الانتخابات

Google+ Print
المُرشح اليساري ميلينشون يدلي بصوته في الانتخابات المُرشح اليساري ميلينشون يدلي بصوته في الانتخابات

مصراوي Masrawy

المُرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون

كتبت- هدى الشيمي:
أدلى المُرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، التي تُقام اليوم.
ويعد ميلينشون من بين المرشحين الأربعة البارزين، الذين تفوقوا في استطلاعات الرأي، وينافسه على الرئاسة مُرشح حركة إلى الأمام إيمانويل ماكرون، ووزعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبن، والمرشح المحافظ فرانسوا فيون.
ولد ميلينشون في طنجة بالمغرب. واهتم بالسياسة وشارك في الحركات الطلابية اليسارية، وانشق عن الحزب الاشتراكي الفرنسي في 2008.
شكّل ميلنيشون حزب اليسار بمساعدة النائب مارك دوليز.
ويطالب فرنسا بالتخلي عن الاتفاقيات الأوروبية، ويرى تدخل روسيا بسوريا كانت له نتائج ايجابية في محاربة الإرهاب.
وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، في الساعة الثامنة صباحا، لكي يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات، والتي بإمكانها حسب العديد من المحللين تغيير وجه أوروبا.
ومن المتوقع أن تنشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في أعقاب انتهاء عمليات التصويت في الساعة الثامنة مساء. ثم تنشر النتائج الأولية من قبل وزارة الداخلية بعد فرز الأصوات وتجميعها.
وأدلى الناخبون في بعض الاقاليم الفرنسية في الأمريكتين والمحيط الهادئ، بأصواتهم يوم السبت.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية