أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الغربية يعزي شهداء "مارجرجس" بكاتدرائية المحلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (1)مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (1)

مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (2)مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (2)

مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (3)مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (3)

مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (4)مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (4)

مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (5)مدير أمن الغربية يعزي شهداء مارجرجس (5)

الغربية - مروة شاهين:
قدم اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، يرافقه تامر أبو النجا، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم الأحد، واجب العزاء في شهداء كنيسة مارجرجس، بكنيسة مريم العذراء بمنطقة السبع بنات في مدينة المحلة.
واستقبل الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها وعددٌ من القساوسة، واجبَ العزاء من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.
كانت المطرانية، أعلنت عن استقبال العزاء في شهداء كنيستي مارجرجس طنطا ومارمرقس بالإسكندرية، اليوم، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بالسبع بنات، بعض أن خصَّصت يوم الأحد الماضي "عيد القيامة المجيد"، للصلاة من أجل الشهداء والمصابين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية