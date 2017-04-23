بالصور.. مدير أمن الغربية يعزي شهداء "مارجرجس" بكاتدرائية المحلة

الغربية - مروة شاهين:

قدم اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، يرافقه تامر أبو النجا، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم الأحد، واجب العزاء في شهداء كنيسة مارجرجس، بكنيسة مريم العذراء بمنطقة السبع بنات في مدينة المحلة.

واستقبل الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها وعددٌ من القساوسة، واجبَ العزاء من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.

كانت المطرانية، أعلنت عن استقبال العزاء في شهداء كنيستي مارجرجس طنطا ومارمرقس بالإسكندرية، اليوم، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بالسبع بنات، بعض أن خصَّصت يوم الأحد الماضي "عيد القيامة المجيد"، للصلاة من أجل الشهداء والمصابين.